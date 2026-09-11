Blindarán el Centro durante el Grito; Gobernación Municipal desplegará 30 inspectores

Un operativo especial será desplegado en el Centro Histórico con motivo de la celebración del Grito de Independencia, con especial atención en el control del comercio ambulante y el cumplimiento de las medidas de seguridad, informó el subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Oliva.

El funcionario capitalino explicó que la dependencia trabajará de manera coordinada con las distintas corporaciones de seguridad que participarán en el dispositivo, particularmente en el perímetro donde se concentrará la mayor cantidad de ciudadanos durante los festejos patrios.

Como parte de la estrategia para mantener el orden, el Municipio contempla autorizar un total de 172 puestos de comercio ambulante distribuidos en tres sectores: 50 en el perímetro de Palacio de Gobierno, 90 sobre la calle Libertad y 32 más en la calle Victoria.

Para vigilar que esta disposición se cumpla, Gobernación Municipal desplegará a 30 inspectores que realizarán recorridos y filtros en distintos puntos del Centro Histórico, tanto antes como durante el desarrollo de las actividades.

Los inspectores tendrán entre sus principales tareas verificar que los vendedores cuenten con los permisos correspondientes, supervisar las condiciones de los establecimientos temporales y corroborar que se respeten las medidas de seguridad, además de impedir la instalación de comerciantes que no hayan sido autorizados.

Pedro Oliva señaló que el objetivo es mantener un equilibrio entre la actividad comercial que tradicionalmente acompaña a los festejos patrios y la necesidad de preservar espacios seguros y transitables para las miles de personas que acudirán a la celebración.

El operativo se mantendrá de manera permanente durante la jornada, con recorridos de supervisión y coordinación con las corporaciones de seguridad para atender cualquier situación que pudiera alterar el orden en el primer cuadro de la ciudad.