Sentenciada a 50 años de prisión por delito de violación que cometió en la guardería “Techo Comunitario”

Además, fue condenada a cinco años de suspensión del ejercicio profesional y realizar el pago de 72 mil pesos por concepto a la reparación del daño

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión, dictada en contra de Naomy Yamile R. P., por el delito de violación agravada.

El resultado judicial obtenido, fue gracias al material probatorio que presentó la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, para demostrar la responsabilidad penal de la acusada.

Las investigaciones ministeriales pudieron establecer que Naomy Yamile R. P., cometió el delito de índole sexual a una menor de dos años de edad, en hechos registrados entre los meses de mayo y junio del año 2023, en el interior de la guardería denominada “Techo Comunitario” que se ubica en la colonia Toribio Ortega, en Ciudad Juárez.

En la audiencia de individualización de sanciones, recibió la sentencia privativa de la libertad que purgará en el Centro de Reinserción Social Femenil número 2, de Ciudad Juárez.

Además, fue condenada a cinco años de suspensión del ejercicio profesional y realizar el pago de 72 mil pesos por concepto a la reparación del daño.