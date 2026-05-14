¿Movilización por voluntad o acarreo?-Panistas lanzan el #YoConMaru-Más quejas vs Román-El destape

En vísperas de la marcha multitudinaria que alista Morena para este sábado a las 16 horas “en defensa de la soberanía nacional” y en contra de la gobernadora Maru Campos, trascendió que la movilización de personas no solamente estará a cargo de liderazgos morenistas dentro del estado, en especial provenientes de la región serrana y de Ciudad Juárez, también habrá quienes vengan de otros estados del país para que la movilización luzca mucho más nutrida y no sea el fiasco que se llevó a cabo en días pasados, cuando los asistentes a la primera marcha en contra de la Gobernadora no superaron ni el centenar de almas. Y aunque los morenistas se niegan en llamarle “acarreo”, vieja práctica aplicada por tooodos los partidos políticos, ellos dicen que se trata de traslados a Chihuahua capital por voluntad propia, lo cierto es que esa “voluntad” tendrá que ver con recordatorios de que son beneficiarios de programas sociales, así que a decir de los malosos, tanto interna como externamente se prevé una asistencia de entre 10 a 15 mil personas, y desde Palacio de Gobierno ya se alistan para recibirlos, en espera de que no se torne violenta y sólo sea una movilización que refleje el sentir de un sector de la ciudadanía, y que por el bien de todos, no se caiga en provocaciones.

Por lo pronto, y en respuesta a la mentada marcha, los panistas optaron por colocar una imagen en sus perfiles de Facebook y en general en las redes sociales, con el hashtag #YoConMaru, con el cual buscan mostrar el apoyo de Acción Nacional hacia la Gobernadora, quien no solamente ha sido respaldada por los azules chihuahuenses, sino por los panistas de todo el país, incluyendo sus homólogos de Aguascalientes, Tere Jiménez; de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo y Mauricio Kuri, de Querétaro, así como por la dirigencia nacional, diputados federales y senadores, y es que con estos ataques por parte del morenismo, tanto Acción Nacional, la oposición en general y hasta los ciudadanos de otras latitudes del país, asumen que las acciones de Morena no son otra cosa que una distracción para desviar la atención de lo que ocurre con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico, el cual ya ni se sabe dónde está y si ya aplicó la de que se les peló Baltazar.

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Como era de esperarse, al parecer la respuesta de lo que sucedió realmente aquellos días del 16, 17, 18 y 19 de abril, cuando inició y concluyó el operativo que desmanteló un narcolaboratorio en el municipio de Morelos y en el que presuntamente intervinieron agentes extranjeros, pudiera estar en la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas que en ese momento comandaba Arturo Zuany, a quien la Fiscalía General del Estado le inició un proceso administrativo y por ese motivo, horas después de que la fiscal encargada del caso, Wendy Chávez, confirmara más información de lo ocurrido, decidió renunciar al cargo que se le entregó el año pasado después de haber estado al frente de la Agencia Estatal de Investigación. El ascenso de Zuany en las corporaciones de seguridad del estado proviene desde el quinquenio del exgobernador y ahora senador morenista, Javier Corral, por lo que esa confianza que le otorgó la actual administración estatal para continuar como alto mando, es lo que le está costando al Gobierno del Estado la mayor crisis del sexenio.

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Ahora sí que no nada más el alcalde deliciense Jesús Valenciano y los agricultores de la región centro-sur han denunciado la supuesta ineptitud de Román Alcántar, titular de la Conagua en el estado, con eso de que los defensores del morenista afirman que ya la tomaron personal contra el exasesor legislativo. Resulta que el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, asociación que reúne a productores agrícolas de todo el país y que encabezó los paros nacionales en carreteras, denunció que “el nunca bien ponderado delegado” y el subdirector de la Conagua, Mauricio Rodríguez, están exigiendo a los agricultores supuestos estudios técnicos que tienen un valor por encima de los 100 mil pesos, con el pretexto de “destrabar trámites y quitarse los amparos de encima”, por lo que en su desesperación, algunos productores los están pagando y ni así se agilizan sus procesos y los trámites continúan atorados. Así que súmele una raya más al tigre de lo que presuntamente acontece al interior de la Comisión Nacional del Agua en Chihuahua, en donde la 4T decidió imponer a un personaje sin sensibilidad alguna en cuestiones del campo.

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Quien ayer oficializó su destape como aspirante a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital es el coordinador de la bancada azul en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, el cual logró reunir a casi mil personas en un granja ubicada al norte de la ciudad, en donde estuvo arropado por su equipo más cercano, militantes panistas que han colaborado codo a codo con el legislador desde sud tiempos como regidor, integrantes de la sociedad civil, así como la exregidora Flor Navarro y la regidora Isela Martínez, además de la diputada local Joss Vega y el exdirigente de Acción Juvenil, Ricardo Huerta, entre otros personajes con trayectoria al interior de Acción Nacional. Con el lema de “panistas defendiendo a Chihuahua”, Alfredo Chávez refrendó su intención de sí o sí, ir en busca de esa candidatura que tiene varios pretendientes.

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A unas horas de que este fin de semana inicie el registro oficial de “defensores”, los que ayer se reunieron en un conocido punto grillo del Centro de la capital son los priistas que encabeza Alex Domínguez. Se trató de una mesa de presentación para los llamados Foros por un Chihuahua Fregón, los cuales son dirigidos por Kenya Durán, además de que se ultimaron detalles para los registros antes mencionados, por lo que ahí estuvieron presentes el coordinador de la bancada tricolor en el Congreso del Estado, Arturo Medina, el dirigente del PRI Municipal, Pedro Beristáin y la secretaria General del CDM, Ana Lilia Orozco, así como liderazgos priistas que refrendaron su compromiso con el Revolucionario Institucional, como el caso del exalcalde Javier Garfio, quien después de la dura experiencia en el quinquenio del hoy senador neomorenista Javier Corral, ha regresado a las actividades partidistas.