Senado aprueba en comisiones declarar el 9M como el Día Nacional Sin Nosotras

El Senado de la República aprobó en comisiones el declarar el 9 de marzo (9M) como el Día Nacional Sin Nosotras.

Día Internacional de la Mujer: ¿Qué es el 9M?

Se trata de una iniciativa en el marco del Día Internacional de la Mujer para visibilizar los aportes de las mujeres a la sociedad.

El Día Nacional Sin Nosotras surgió en 2017, cuando organizaciones feministas de más de 50 países y 200 ciudades convocaron a un paro internacional de mujeres.

Bajo el lema #NosotrasParamos y #NiUnaMenos, el 9M tiene como objetivo protestar contra la violencia que sufren las mujeres en la casa, el trabajo, la escuela, la calle y otros espacios, además de exigir igualdad de condiciones.

La iniciativa del 9M llegó a México en 2020 bajo la consigna “Un día sin nosotras“. Desde entonces se invita a las mujeres a no salir a la calle, no hacer compras, no asistir a la escuela, no ir a trabajar ni tener actividad en redes sociales.

Avanza el Día Nacional Sin Nosotras en México

En 2023, la Cámara de Diputados aprobó declarar el 9 de marzo como el Día Nacional Sin Nosotras para “visibilizar la importancia de las mujeres en la sociedad y su lucha contra la desigualdad, la violencia y la falta de oportunidades”.

El dictamen fue turnado al Senado de la República donde este 4 de marzo lo aprobó por unanimidad la Comisión de Estudios Legislativos Primera.

La declaratoria del Día Nacional Sin Nosotras busca reconocer el significado social de un movimiento que ha contribuido a abrir una conversación nacional sobre la igualdad sustantiva, la violencia de género y la necesidad de construir una sociedad más justa.

La propuesta se sustenta en el Artículo 4 Constitucional que reconoce la igualdad entre mujeres y hombres, así como el deber del Estado de garantizar a todas las personas una vida libre de violencias.

¿Se debe trabajar y asistir a clases el 9M?

Dado que el Día Nacional Sin Nosotras aún no es declarado día oficial, no se toma como día feriado.

No obstante, parte de la iniciativa se centra en “no pedir permiso” para ausentarse de la escuela o el trabajo.

Al respecto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha exhortado a sus diversos planteles a solidarizarse con las alumnas mujeres y evitar sanciones en caso de que se ausenten.

Con información de López-Dóriga Digital