Segunda ronda del T-MEC se centró en garantizar mejor acuerdo para la región: México y EU

México y Estados Unidos acordaron centrar la segunda ronda de negociaciones bilaterales sobre la Revisión Conjunta del T-MEC en garantizar que el acuerdo beneficie a las economías de ambos países y que sus ganancias recaigan principalmente en las partes firmantes del tratado. Las conversaciones concluyeron este jueves con un encuentro entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial estadunidense, Jamieson Greer, en Washington, D.C.

Las sesiones de trabajo se realizaron del 15 al 17 de junio en la capital estadunidense, con la participación de los equipos técnicos de la Secretaría de Economía mexicana y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. Al término de las sesiones, Ebrard y Greer se reunieron para revisar los avances y el estado general de la relación comercial bilateral.

Durante la ronda avanzaron las conversaciones sobre reglas de origen para ciertos bienes industriales y seguridad económica, mientras que se abrieron discusiones conceptuales en agricultura, trabajo y medio ambiente. De manera paralela, los equipos abordaron el comercio de acero, aluminio y automóviles, sectores de especial relevancia para la relación económica entre los dos países.

Ambos gobiernos acordaron además impulsar la creación de un comité para revisar la implementación del Capítulo 12 del T-MEC, correspondiente a los Anexos Sectoriales, con el propósito de mejorar la compatibilidad regulatoria. La tercera ronda de negociaciones tendrá lugar el próximo mes en la Ciudad de México.