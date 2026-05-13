¡Héroes sin capa! Policías municipales rescatan a hombre que se ahogaba en la presa Chuvíscar

Elementos de la Policía Municipal realizaron un operativo de rescate en las calles 5 de Octubre y Francisco I. Madero, en la colonia Esperanza, luego de salvarle la vida a un hombre de entre 35 y 40 años de edad que se encontraba en el interior de la presa Chuvíscar y no podía salir por sus propios medios.

De acuerdo con agentes del Distrito Zapata, turno 1, el hombre presuntamente se encontraba en estado de ebriedad y decidió ingresar a nadar; sin embargo, debido al cansancio y a las condiciones en las que se encontraba, comenzó a tener dificultades para salir del agua. Tras el reporte al número de emergencias, los policías arribaron rápidamente al lugar.

Con apoyo de sogas y maniobras tácticas, los elementos lograron rescatar al hombre sano y salvo, evitando una tragedia. Vecinos y testigos reconocieron la rápida reacción de los agentes municipales, a quienes calificaron como “héroes sin capa” por salvarle la vida al afectado.