La gentrificación llega a la Colonia Tabacalera: ahora le dicen “Little L.A.”

La gentrificación llega a la Colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México y ahora es conocida como “Little L.A.”.

La Colonia Tabacalera ha sido transformada por deportados, migrantes y familias binacionales que viven, trabajan, estudian en esta zona después de abandonar Estados Unidos.

¿Por qué a la Colonia Tabacalera le dicen “Little L.A.”?

Gentrificación de la Colonia Tabacalera genera controversia tras ser llamada “Little L.A.”, el nombre lo pusieron los migrantes retornados de Estados Unidos que llegaron a vivir ahí tras las deportaciones masivas de 2025.

Monumento a la Revolución (Unsplash)

Este pequeño barrio ubicado cerca del Monumento a la Revolución se ha convertido en un lugar donde los deportados pueden vivir, trabajar, estudiar y emprender sus propios negocios.

El apodo “Little L.A.” simboliza tanto un refugio nostálgico como una marca comercial que amenaza con expulsar a los residentes tradicionales.

En esta colonia se ha creado una subcultura que fusiona elementos de California -donde radicaban varios de los migrantes deportados- con la identidad local.

Sin embargo, el fenómeno genera tensiones sociales debido a la gentrificación, ya que el aumento del poder adquisitivo de los recién llegados eleva los costos de vivienda.

Este desplazamiento, protagonizado por connacionales, plantea un nuevo y complejo capítulo en la crisis de vivienda de la capital.

¿La gentrificación llegó a la Colonia Tabacalera tras ser llamada “Little L.A.”?

El nombre “Little L.A.” todavía no aparece en ninguna parte, pero los habitantes de la Colonia Tabacalera han mostrado su preocupación por la gentrificación.

Y es que una vez que un barrio adquiere un nombre propio en inglés, las plataformas de rentas lo utilizan como un gancho publicitario para atraer a personas que buscan departamentos desde el extranjero.

El patrón de gentrificación sigue una ruta conocida:

Primero llega una población con mayor capacidad de pago

Luego suben las rentas porque el mercado lo permite

Finalmente, los vecinos históricos son desplazados porque los dueños prefieren cobrar el doble o porque ya no pueden costear el barrio

En el caso de “Little L.A.” se describe como una gentrificación donde mexicanos terminan desplazando a otros mexicanos.

A diferencia de colonias como la Roma o la Condesa, donde el proceso tomó años, en la Tabacalera el desplazamiento podría ser mucho más rápido.

Esto como consecuencia de que las deportaciones masivas generaron un flujo concentrado de personas en pocos meses, aumentando la presión sobre la vivienda sin mecanismos efectivos de control de rentas.