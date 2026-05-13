Condenan a dos años de cárcel al consejero en adicciones que suministró la ketamina que mató a Matthew Perry

Erik Fleming se declaró culpable de los cargos de conspiración para distribuir ketamina y distribución de la misma, que resultó en la muerte del actor de ‘Friends’.

Un tribunal federal de Los Ángeles condenó este miércoles a Erik Fleming, de 56 años y licenciado como consejero de adicciones, a dos años de prisión por su papel como intermediario en el suministro de ketamina que provocó la muerte del actor Matthew Perry, estrella de la serie Friends.

Consejero en adicciones de Matthew Perry es condenado a dos años de cárcel por la muerte del actor

La jueza federal Sherilyn Peace Garnett dictó la sentencia en la Corte Federal del Distrito Central de California.

Matthew Perry murió en el jacuzzi de su casa a los 54 tras usar ketamina (Kevin Winter/Getty Images)

La condena es de 24 meses en una prisión federal, además de tres años de libertad condicional supervisada y una multa de 200 dólares.

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Erik Fleming, quien era el “consejero en adicciones” del actor, se declaró culpable en agosto de 2024 de los cargos de conspiración para distribuir ketamina y distribución de ketamina que resultó en la muerte de Matthew Perry.

La muerte de Matthew Perry dejó ver la red de tráfico de ketamina que lo rodeaba

Según documentos judiciales y reportes de la DEA, Erik Fleming actuó como contacto clave en la red de distribución de sustancias que giraba en torno a Matthew Perry.

Obtenía la ketamina de la narcotraficante Jasveen Sangha (conocida como “la Reina de la Ketamina”), la marcaba con sobreprecio para obtener ganancia y la entregaba directamente en la casa del actor, vendiéndosela a su asistente personal, Kenneth Iwamasa.

En total, Fleming vendió 51 viales, incluyendo 25 viales cuatro días antes de la muerte por 6 mil dólares.

Condenan a dos años de prisión al consejero que suministró la ketamina que mató a Matthew Perry (Phillip Faraone/Getty Images for GQ)

Fleming, quien además había sido productor de televisión y se había rehabilitado antes de recaer, cooperó desde el primer momento con las autoridades.

Entregó información clave sobre Sangha, lo que influyó en una sentencia más leve de la solicitada por los fiscales (quienes pedían 30 meses en prisión).

¿Qué ha pasado con los involucrados en la muerte de Matthew Perry?

Matthew Perry fue encontrado sin vida el 28 de octubre de 2023 en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles.

El informe del forense determinó que murió por efectos agudos de la ketamina, con el ahogamiento como causa secundaria; tenía 54 años.

Hasta hoy, Erik Fleming es el cuarto de los cinco acusados que ha sido sentenciado en este caso.

Jasveen Sangha fue condenada en abril de 2026 a 15 años de prisión. El doctor Salvador Plasencia recibió 30 meses de prisión y el doctor Mark Chavez, ocho meses de arresto domiciliario.

El asistente personal del actor, Kenneth Iwamasa, quien inyectaba la ketamina a Perry, es el último pendiente y será sentenciado en las próximas dos semanas.