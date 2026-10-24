Segob reitera llamado al diálogo con transportistas previo a protestas del lunes

Ciudad de México. Ante las movilizaciones anunciadas para el próximo lunes, la Secretaría de Gobernación (SG) reiteró su llamado al diálogo con las organizaciones transportistas, para atender sus planteamientos mediante las vías institucionales.

“Desde el primer momento, Segob ofreció formalmente un espacio de interlocución y una mesa permanente de trabajo con las autoridades competentes, a fin de escuchar las demandas del sector y avanzar en la construcción de acuerdos”, indicó.

Gobernación reconoció las preocupaciones expresadas por las organizaciones, y dijo que el entendimiento y la colaboración permiten encontrar soluciones a sus planteamientos.

“En este marco, hace un llamado a privilegiar el diálogo y evitar acciones que generen afectaciones a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías”, dijo.

Señaló que continuará abierta a la comunicación con el sector para atender sus demandas y favorecer acuerdos por la vía institucional.