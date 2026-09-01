Sebastián Cáceres deja el América y firma con el Celta de Vigo tras semanas de incertidumbre

Ciudad de México. Sebastián Cáceres puso fin a su etapa como defensa del América. Luego de semanas de incertidumbre, el uruguayo solicitó a la directiva su salida para firmar con el Celta de Vigo de España.

Las Águilas aceptaron la oferta de ocho millones de dólares por el central charrúa, quien se vinculará con el conjunto español por las próximas tres temporadas.

“Gracias por haber defendido nuestros colores desde el primer día. Gracias por los títulos que conseguimos juntos, tu profesionalismo y la gran historia que escribimos dentro del club”, publicó la cuenta oficial del América en redes sociales.

Aunque Cáceres tenía contrato vigente con el club de Coapa hasta el verano de 2027, su deseo de dar el salto a Europa y la atractiva propuesta económica del Celta cerraron de forma definitiva su ciclo en el futbol mexicano.

En ventanas de transferencias anteriores, el zaguero estuvo cerca de llegar al Napoli de la Serie A y al Sevilla, pero ninguna negociación llegó a buen puerto.

Desde su llegada en 2020, el uruguayo conquistó tres títulos de Liga, un Campeón de Campeones y la Supercopa Mx.