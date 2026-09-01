Condenan a 6 años de prisión a hombre por portar armas de uso militar

La Fiscalía General de la República (FGR) en Chihuahua demostró ante el juez de Control que Vicente “N” participó en la comisión del delito de portación de armas de fuego reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, por lo que obtuvo una sentencia seis años ocho meses de prisión contra dicha persona.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado a Vicente “N”, detenido en el cruce de las calles Albastro y Los Aztecas, colonia Libertad, en Ciudad Juárez.

Durante la intervención, los agentes localizaron en el interior del vehículo en el que viajaba Vicente “N” una pistola abastecida con ocho cartuchos útiles y un fusil abastecido con 25 cartuchos útiles; al no contar con el permiso correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ni pertenecer a las Fuerzas Armadas del país, fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Una vez integrada la investigación, el agente del Ministerio Público de la Federación ejercitó acción penal y, posteriormente, el órgano jurisdiccional convalidó las actuaciones realizadas por la autoridad judicial del fuero común, la legalidad de la detención, la formulación de imputación, la vinculación a proceso y la medida cautelar impuesta.

Durante la audiencia intermedia, Vicente “N” aceptó su participación penal y se sometió a una forma de terminación anticipada del proceso, por lo que el juez dictó la sentencia referida, la cual incluye el pago de 167 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 18 mil 894 pesos.