La familia de Ozzy Osbourne mantuvo su cuerpo en casa durante días tras su muerte: “Pudimos despedirnos”

Kelly Osbourne reveló que la familia decidió llevar a Ozzy directamente a casa tras su muerte para pasar unos días con él y vivir el duelo de manera íntima.

Ozzy Osbourne (Getty Images)

A poco más de un año de la muerte de Ozzy Osbourne, su hija Kelly Osbourne reveló un detalle hasta ahora desconocido sobre los primeros días de duelo de la familia: el cuerpo del legendario cantante de Black Sabbath fue llevado directamente a casa y permaneció allí durante varios días antes de sus servicios funerarios.

Kelly Osbourne revela qué hizo la familia con Ozzy después de su muerte

La confesión forma parte de una reciente entrevista de Kelly con un medio británico, en la que habló abiertamente sobre el impacto que tuvo la muerte de su padre y sobre la manera en que ella, su madre Sharon y sus hermanos afrontaron una pérdida que, según reconoce, cambió sus vidas para siempre.

Kelly explicó que, tras el fallecimiento del músico, ocurrido el 22 de julio de 2025 a los 76 años, la familia tomó la decisión de no llevarlo a una morgue. En cambio, Ozzy fue trasladado directamente a su casa.

“No llevamos a mi padre a ningún tipo de morgue. Pudimos pasar unos días con él”, relató Kelly al hablar de aquel momento, explicando que esa decisión les permitió despedirse de él de la manera que consideraban adecuada.

LOS ANGELES, CALIFORNIA – JANUARY 26: (L-R) Ozzy Osbourne and Kelly Osbourne attend the 62nd Annual GRAMMY Awards at STAPLES Center on January 26, 2020 in Los Angeles, California. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for The Recording Academy) (Emma McIntyre/Getty Images for The Recording A)

Para la familia Osbourne, aquellos días fueron una oportunidad para asimilar la pérdida lejos de las cámaras y del enorme interés público que provocó la muerte del cantante. La noticia había generado una ola mundial de homenajes hacia quien fuera una de las figuras fundamentales en la historia del heavy metal.

La hija del músico también recordó el enorme apoyo que recibieron de sus seguidores. Flores, cartas, regalos y mensajes llegaron a la familia después de conocerse la muerte de Ozzy, algo que Kelly considera fundamental para sobrellevar los primeros momentos del duelo.

“Nos salvó”, reconoció. “Cada nota, cada flor, cada regalo que nos enviaron, los recibimos, los leímos, los reconocimos, y a quienes pudimos encontrar el tiempo para responder y agradecer, lo hicimos. Nos demostró que lo amaban tanto como nosotros los amamos a ellos. Porque él realmente lo hacía”, aseguró.

Ozzy Osbourne murió rodeado de su familia

Ozzy Osbourne murió en julio de 2025, después de décadas como uno de los máximos referentes del heavy metal. Su familia confirmó entonces que el músico había fallecido acompañado por sus seres queridos y rodeado de amor.

La muerte ocurrió apenas unas semanas después de que el cantante ofreciera su última presentación pública en Birmingham, Inglaterra. El 5 de julio de 2025, Ozzy subió al escenario de Villa Park para el concierto Back to the Beginning, un histórico evento que reunió a Black Sabbath y a otras grandes figuras del rock.

Aquella presentación terminó convirtiéndose en su despedida de los escenarios. Ozzy, quien llevaba años enfrentando diversos problemas de salud, apareció sentado en un trono negro y recibió una de las ovaciones más emotivas de su carrera.

Reuters recordó que Osbourne había sido diagnosticado con Parkinson en 2020 y que en sus últimos años sus problemas de salud habían limitado considerablemente su movilidad.