Se viraliza video de robot con una cerveza en mano en calles de Polonia

Un video grabado en una calle de Polonia se hizo viral porque muestra un robot caminando con naturalidad mientras lleva una bolsa de compras y lo que parece ser una botella de cerveza.

En las imágenes, el androide saluda a un transeúnte y simula dar un sorbo.

En redes sociales abundan los comentarios irónicos: “Se volvió alcohólico en una semana”. Se le ordenó ir a comprar cerveza, pero “se la bebió a la vuelta”, bromean.

