“Se trata de buscar consensos, no imposiciones”: GPMorena “reta” al resto de bancadas a elegir por insaculación a próxima titular de la CEDH

Después de las declaraciones del coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez y de Guillermo Ramírez, presidente del Congreso del Estado, respecto a que no existe un consenso para elegir a la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, afirmó que “se trata de buscar consensos, no imposiciones”, además de que los retó a que se realicen las modificaciones necesarias para elegir por insaculación a la próxima titular de la CEDH.

“Si pretenden buscar un consenso antes de la sesión para elegir titular de la CEDH lo veo difícil. Después de ahí lo que sigue es una votación. Así que si lo que pretende la fracción parlamentaria del PAN es que todos, antes de ese proceso, nos pronunciemos por un perfil en particular, entonces para qué votar en la sesión”, dijo Estrada Sotelo.

El coordinador de la bancada morenista argumentó que “se trata de buscar consensos, no imposiciones. La Mesa Directiva no convoca, no ha subido el tema, el presidente del Congreso dijo que no hay condiciones. Para mí están dadas todas, para mí no falta ninguna condición”.

“El Grupo Parlamentario del PAN no quiere si no es el perfil que ellos impulsan. Si algo he peleado yo, es que lleguemos a la sesión y nos permitan votar. Pero insisto, tenemos que llegar a sesión, no hemos llegado a ella porque no han querido. Insaculemos pues para quitar los ingredientes partidistas. Con eso no hay posibilidad de imposición”, recalcó Cuauhtémoc Estrada, quien lanzó el reto a sus homólogos en el Congreso de Chihuahua.