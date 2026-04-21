Se reunirá presidenta de la CEDH con Alto Comisionado de la ONU en México

Ada Miriam Aguilera Mercado, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) anunció que mañana miércoles sostendrá una reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ACNUDH), Volker Türk en la Ciudad de México.

Señaló que el Alto Comisionado convocó a los organismos de Derechos Humanos estatales en donde se espera que se realice un posicionamiento y se le explique la manera en la que se estará llevando a cabo el trabajo de Derechos Humanos en el país.

Asimismo, la presidenta de la CEDH señaló que también buscará reunirse en próximos días con María Del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como parte de la agenda que sostendrá con diversas autoridades para entablar lazos de colaboración en materia de cumplimiento de recomendaciones.