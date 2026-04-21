La juventud es fortaleza, no se rindan: Marco Bonilla a preparatorias del estado

El alcalde Marco Bonilla, inauguró la ” XXVIII Convivencias Académicas, Culturales y Cívicas del Nivel Medio Superior Región Chihuahua”, evento con sede en Chihuahua Capital organizado junto a la Secretaría de Educación y Deporte del Estado, así como de Preparatorias Públicas del Estado, que iniciará con una serie de actividades para jóvenes de todo el estado para desarrollar sus habilidades en fomento de que se preparen para un mejor futuro.

Marco Bonilla, señaló que este encuentro reúne lo mejor tiene el estado de Chihuahua, los estudiantes, jóvenes que tienen sueños y se encuentran en el punto perfecto para trabajar duro en cumplir sus metas en la vida.

Asimismo, el edil capitalino destacó que la juventud es una fortaleza que cada uno posee, pero para poder cumplir con sus sueños, deben prepararse y estudiar, porque de aquí pudieran salir los próximos cantantes, profesionistas, futbolistas, alcaldes o lo que quiera que cada quien se proponga.

“Nunca dejen de prepararse, manténgase informados, aprendan, lean, debatan, aprovechen cada espacio para crecer. Este encuentro no es solo una convivencia, es para formar carácter y demostrar que en Chihuahua hay mucha juventud con talento y potencial”, finalizó Marco Bonilla.