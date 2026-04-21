“Productores necesitan respaldo”: Arturo Medina exige eliminación de impuesto al diésel

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado presentó una iniciativa para enviar al Congreso de la Unión, a fin de eliminar el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) al diésel.

Medina enmarcó su iniciativa en la necesidad urgente de respaldar a los productores del campo ante circunstancias adversas que enfrentan para realizar su trabajo.

Asimismo, el priista señaló que en el rubro de los transportes también es esencial que quienes se dedican a esta actividad tengan el respaldo gubernamental a través de la eliminación de este impuesto, pues de las tareas que realizan sostienen en gran medida el dinamismo de la economía nacional.

“La producción en el campo, el transporte de bienes, alimentos y un sinfín de mercancías, son actividades que tienen un peso fundamental en la competitividad del país, además de que en ellas se genera el sustento directo de cientos de miles de familias en todo el territorio nacional, por lo que se vuelve altamente necesario brindar alternativas que aminoren cargas excesivas a quienes las desarrollan”, señaló.

El legislador criticó los dichos recientes de la presidenta de la República, en las que sugería que si la gasolina premium resulta cara, siempre existe la posibilidad de cargar magna, es decir una que por su nivel de octanos es menos costosa.

“Es una expresión simplista que no considera las necesidades reales de los productores del campo ni de los transportistas del país, no podemos responderles con insensibilidad a quienes sostienen al país, por eso enviamos hoy esta iniciativa, para respaldarlos e impulsar su trabajo para mover la economía nacional”, enfatizó.

También el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se sumó a la iniciativa de Medina para fortalecer a transportistas y productores del país mediante la reducción de cargas fiscales.