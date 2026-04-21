Inicia en mayo pago de utilidades, notifican a empleadores sobre cumplimiento de obligación

Diódoro José Siller Argüello, secretario del Trabajo y Previsión Social informó que durante el mes de mayo, las empresas que hayan reportado utilidades ante la Federación deben hacer el pago correspondiente a sus trabajadores y trabajadoras.

En este sentido, desde la Secretaría se han puesto en marcha acciones para notificar a las personas morales y empleadores de que tienen hasta el mes de junio para cumplir con la obligación de pagar utilidades a su personal, de acuerdo al número de días trabajados y a su salario.

“Mayo es el mes del reparto de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Es por eso que estamos dando aviso a todos los empleadores, sobre todas las personas morales, que son las que tienen la obligación de repartir utilidades en mayo, las personas físicas tienen hasta el mes de junio para hacerlo y a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores que estén pendientes de acuerdo al número de días trabajados a su salario, tendrán que recibir las utilidades de acuerdo al ejercicio fiscal 2025”.