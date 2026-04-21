Mantiene Municipio avance constante en construcción de gaza de incorporación

Con el firme compromiso de mejorar la movilidad de las familias de la zona poniente de la capital, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, avanza de manera constante en la construcción de la gaza de incorporación que conectará la avenida Teófilo Borunda con el Periférico de la Juventud.

Esta solución vial permitirá reducir tiempos de traslado y brindar recorridos más seguros y ágiles para miles de usuarios que diariamente transitan por este importante punto de la ciudad.

Actualmente, los trabajos se desarrollan en distintos frentes. En materia de terracerías, se realizan excavaciones y la conformación de la zapata de cimentación de los apoyos, elemento estructural clave para la obra. De forma paralela, se lleva a cabo la reubicación y modernización de la línea de agua potable, garantizando la continuidad y calidad de los servicios básicos en la zona.

Asimismo, en el taller instalado estratégicamente a unos metros del sitio de construcción, se avanza en el suministro de placa de acero y en la fabricación de los elementos estructurales, como las vigas de acero del arco y las vigas tipo cajón que conformarán la gaza.

Con estas acciones, la actual administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla cumple con los compromisos de poner en marcha la edificación de soluciones viales para que las familias pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo con su familia.

El Gobierno Municipal reconoce y agradece la paciencia de la ciudadanía durante la realización de esta magna obra, reiterando que las molestias son temporales pero los beneficios permanentes.