Se mantienen apoyos para víctimas de desplazamiento en Atascaderos: Rascón

El secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón señaló que se mantiene la presencia interinstitucional en la comunidad de Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo, en atención a las más de 200 familias que se vieron obligadas a dejar sus hogares el pasado 24 de febrero por motivos de inseguridad.

Recordó que una parte de las familias ya retornó a sus hogares, en un operativo implementado por el Gobierno del Estado y en coordinación con el Gobierno Federal en el que además, se mantiene la entrega de apoyos para las personas que aún no retornan a la comunidad.

“Seguimos en comunicación con algunas de las familias que tomaron la definición de quedarse siguiendo con el apoyo que nos ha indicado la gobernadora del Estado, la Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas es quien lleva estas cifras de las familias que han estado regresando de manera segura a su lugar de origen en Guadalupe y Calvo, sin embargo, sí, dejarles muy claro que seguimos de la mano de los tres niveles de gobierno para poder lograr que toda familia que defina o decida regresar a esta comunidad, tengan este retorno seguro y tengan las condiciones favorables para estar ahí”.