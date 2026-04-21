Facultad de Derecho de la UACH impulsa análisis del nuevo Código Nacional

Durante dos días, expertos del área del Derecho, docentes y estudiantes analizarán la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) en el Encuentro Nacional que organizó la Facultad de Derecho de la UACH, en coordinación con la UNAM y el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

En su mensaje de bienvenida, el director de la Facultad de Derecho, Mtro. César Eduardo Gutiérrez Aguirre indicó que en este encuentro nacional participan expertos que realizarán una reflexión profunda, discutirán ideas y analizarán la viabilidad operativa, implicaciones jurídicas y propuestas concretas que puedan incidir en los procesos de implementación del citado Código.

“Este es un tema de gran relevancia a nivel nacional, no se trata solamente de la adopción de nuevas reglas procesales, sino de toda la transformación estructural de la justicia en México, un cambio de paradigma en lo civil y familiar que impactará la estabilidad de las familias en su seguridad patrimonial y convivencia social”, expresó.

En su intervención, la Dra. Laura Mercedes Velázquez Arrollo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dejó en claro que no se trata solo de una reforma procesal, sino de una transformación estructural que pretende modificar la forma en que el Estado produce decisiones jurídicas en los ámbitos más sensibles de la vida social: la familia, el patrimonio y las relaciones civiles.

“Las reformas procesales no fracasan por faltas de normas, sino por falta de estructuras capaces de hacerlas coherentes en la realidad; por lo tanto, el éxito del Código Nacional dependerá de nuestra capacidad para construir esa coherencia, lo cual es una tarea que debe asumir la academia y científicos del derecho, de ahí la importancia de este evento tan importante”, consideró

La inauguración del encuentro nacional estuvo a cargo del magistrado Yamil Athie Gómez, en representación de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Mtra. Marcela Herrera Sandoval, quien celebró este esfuerzo conjunto para llevar a cabo este espacio donde se contrastará la experiencia de los participantes, ajustarán criterios y saldrán propuestas para afinar la implementación del CNPCyF.

Al culminar el acto protocolario, Gustavo Cárdenas Soriano, abogado litigante en materias constitucional, electoral, administrativa, mercantil, familiar y civil, impartió la conferencia “Retos y Perspectivas de la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”.