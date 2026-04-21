Necesario no especular en torno a elementos de EU fallecidos en accidente; seguridad no debe politizarse: Nancy Frías

La presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Nancy Frías, llamó a no especular respecto a las operaciones que realizaban los agentes de Estados Unidos en territorio chihuahuense, los cuales fallecieron en un accidente vehicular la madrugada del domingo.

Así lo señaló la diputada panista respecto a la coordinación entre los Gobiernos Federal y Estatal, quien añadió que “se ha estado viendo en las mesas de seguridad todos los lunes, a la que acuden en el ámbito federal y en el ámbito estatal. De ahí se han estado viendo resultados, incluso la información que se tiene sale precisamente de esas mesas, de ese trabajo y de esa coordinación que ha tenido la Gobernadora de manera inicial, por supuesto, con quien encabeza la presidencia, con Claudia

Sheinbaum”.

“De ahí es donde está toda la información y de ahí es donde se ha estado haciendo todo el trabajo, precisamente de esa coordinación y de esa estrategia que ahora ya existe”, recalcó Nancy Frías.

Asimismo y respecto a la polémica existente de que operaciones realizaban los elementos de Estados Unidos, la diputada Nancy Frías dijo que “como en todos los temas, yo creo que el tema de seguridad no debe politizarse, que siempre debemos de tener de inicio la información correcta, de no estar especulando, como bien se los decía, de tener la información de quienes están ahí en el tema operativo. Y bueno, nosotros desde el Legislativo estaremos observando, estaremos exhortando cuando sí se tenga que hacer, pero sobre todo estaremos vigilando que las cosas sean de manera correcta”.