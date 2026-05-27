Se reúnen en la FGR de Ciudad Juárez para apoyar a Maru Campos

Simpatizantes de Maru Campos se reunieron en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) de Ciudad Juárez para expresar su apoyo a la gobernadora.

Con pancartas e incluso piñatas de ratas y con el nombre de AMLO, los manifestantes exigen que se detenga la persecución política en contra de la mandataria y que Morena salga de Chihuahua.

Cabe señalar que la gobernadora fue citada a comparecer este miércoles a las 10:00 horas en Ciudad Juárez, sin embargo, Maru Campos acudirá a comparecer en Ciudad de México.