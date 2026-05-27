Líderes panistas acompañan a Maru a la FGR en CDMX: “no vamos a dejar de denunciar el narcopacto de Morena y la 4T”

Desde las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, ofreció un mensaje en compañía de la gobernadora Maru Campos, quien acudió a comparecer tras ser citada por las autoridades por el caso del narcolaboratorio desmantelado en el municipio de Morelos, en donde presuntamente intervinieron agentes extranjeros en el operativo.

Desde el exterior de la FGR en la CDMX, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Jorge Romero, dijo que vivimos en el país “de la ciencia ficción”, pues el gobierno de la 4T prefiere perseguir a una gobernadora que combate el crimen organizado, que a quienes tienen vínculos con delincuentes.