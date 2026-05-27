Presentó Maru oficio en FGR de la CDMX, no se reconoce facultad para citar a gobernadora con fuero

El exsenador Roberto Gil Zuarth, asesor jurídico de Maru Campos expresó que mediante un escrito se presentó formal respuesta a la intención de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar acciones penales en contra de la gobernadora Maru Campos.

Nuestra respuesta es muy clara: no reconocemos la facultad de ningún ministerio público para imponer actos de molestia a la gobernadora Maru Campos porque la investidura está protegida por la Constitución para impedir este tipo de actos de un servidor público.

Se objeto además la falta de rigor de la información expuesta en el oficio que se entregó a Maru Campos en donde no se especifica ni siquiera la carpeta de investigación bajo la cual la citan a comparecer.