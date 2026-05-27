Hoy la perseguida es la gobernadora de Chihuahua, mañana puedes ser tú; México no te detengas: Maru

Desde Ciudad de México, Maru Campos Galván manifestó que ante un gobierno totalitario como el de Morena, hoy se persigue a la gobernadora de Chihuahua y mañana puede ser cualquiera por lo que llamó a que el país no se detenga en la defensa de la libertad.

Reiteró que mientras a ella se le persigue con toda la estructura gubernamental por hacer su trabajo y combatir al crimen organizado, a otros que mantienen vínculos con la delincuencia se les protege a capa y espada.

Asimismo, reiteró que no dejará de luchar por las libertades y la seguridad de Chihuahua, dando la cara con total transparencia ante cualquier otro embate que pretendan hacer en su contra.