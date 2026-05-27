Reconoce UACH talento científico en Concurso Institucional 3MT

La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Dirección de Investigación y Posgrado, llevó a cabo el Concurso Institucional Three Minute Thesis (3MT), un espacio académico que promueve la divulgación científica y reconoce la capacidad de estudiantes e investigadores para presentar sus proyectos de manera clara, breve y accesible ante el público.

Durante el acto inaugural, el rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos destacó que este tipo de ejercicios académicos representa una oportunidad para que las y los estudiantes desarrollen habilidades que van más allá de la investigación, al aprender a comunicar el conocimiento de manera efectiva y cercana a la sociedad. Señaló que no basta con conocer un tema, sino dominarlo plenamente para poder explicarlo con claridad y despertar el interés de quienes lo escuchan. Asimismo, reconoció el esfuerzo y dedicación de las y los participantes, quienes demostraron capacidad de síntesis, preparación y compromiso con la generación de conocimiento científico.

Posteriormente, el director de Investigación y Posgrado de la UACH, Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo, señaló que esta edición del 3MT registró la mayor participación hasta el momento. Añadió que las y los ganadores tendrán la oportunidad de participar en el Congreso Mexicano de Posgrados en Tijuana, con miras a representar posteriormente a la institución en el concurso internacional.

Asimismo, el director de la Facultad de Ingeniería, Mtro. Fabián Vinicio Hernández Martínez expresó que este concurso institucional representa más que una competencia, ya que refleja el compromiso de generar conocimiento de alto nivel. Destacó que iniciativas como el 3MT permiten crear un puente entre la ciudadanía y la ciencia, al transmitir investigaciones complejas mediante mensajes breves y accesibles, además de fortalecer competencias fundamentales para la comunidad estudiantil.

Durante el certamen, las y los participantes expusieron sus investigaciones en tan solo tres minutos, demostrando habilidades de comunicación, síntesis y dominio de sus temas ante un jurado integrado por el Dr. Helí Hassan Díaz González, catedrático del Tecnológico Nacional de México campus Chihuahua; el Mtro. Rogelio Rivas Sandoval, secretario de la mesa directiva y titular del Comité de Educación de CANACINTRA Chihuahua; y el Mtro. Carlos Bernardo Díaz Gutiérrez, periodista.

Los ganadores de la edición del concurso son: en primer lugar, Pamela Hernández Delgado, de la Facultad de Zootecnia y Ecología; el segundo lugar lo obtuvo Lydia Paulina Loya Hernández, de la Facultad de Odontología; mientras que el tercer lugar correspondió a Guadalupe Reyes Quiñones, de la Facultad de Filosofía y Letras. Asimismo, Edgar Borunda Zueck, de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, destacó dentro de la categoría “Impacto Regional” por la relevancia de su propuesta y participación en el certamen.

La clausura del evento estuvo a cargo del M.I. Abraham Gilberto Méndez Salas, jefe del Departamento de Posgrado de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

El Concurso Institucional 3MT forma parte de las acciones impulsadas por la UACH para fortalecer la investigación, la innovación y la difusión del conocimiento generado por su comunidad universitaria, además de fomentar el desarrollo de habilidades de comunicación científica entre el estudiantado.