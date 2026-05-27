Yo hice mi trabajo, me persiguen por combatir al crimen organizado: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván reiteró que ella hizo su trabajo en combatir a la delincuencia organizada e impedir que las drogas lleguen a las niñas, niños de la entidad, situación por la cual, ha sido objeto de una persecusión política por parte del Gobierno Federal.

Reiteró que no es el mismo trato el que ella reciba, al que se le brinda a Rubén Rocha Moya quiene está acusado de presuntos vínculos con la delincuencia organizada por parte del Gobierno de Estados Unidos.

“Hoy no hablo por mí, no hablo por Maru Campos, no hablo por Chihuahua, hoy hablo por México”, señaló al asegurar que así como hoy están usando toda la estructura gubernamental, mañana puede ser en contra de cualquier otra persona.