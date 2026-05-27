Sin problemas fuertes en la industria ante supuesto desabasto de gasolina: Canacintra

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Sergio Gramer dio a conocer que por el momento no se ha presentado problemática por desabasto ligero de gasolina.

“La verdad es que no hemos resentido fuertemente, si hemos visto una baja en el combustible, esperamos que esto no nos llegue a afectar este desabasto y esperamos que se regularice en los próximos días”, comentó.

En este sentido el líder de la industria de la transformación destacó que por el momento ninguna empresa ha reportado problemas con la adquisición del combustible.