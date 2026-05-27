Respaldan a Maru Campos afuera de la FGR Chihuahua

Un grupo de personas que presentó en la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) para expresar su apoyo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, ante el citatorio que recibió para acudir en calidad de testigo.

Días antes circuló en redes sociales una convocatoria para acudir a las 9:00 horas tanto a la delegación de la FGR en Chihuahua como a la de Ciudad Juárez.

Ello derivado de que el sábado pasado, dos agentes del Ministerio Público de la FGR acudieron a Palacio de Gobierno para notificar a la gobernadora a efecto de que se presente el 27 de mayo a las 10:00 horas en Ciudad Juárez para que acuda en calidad de testigo.

No obstante, el asesor jurídico de Maru Campos, Roberto Gil Zuarth señaló que en el citatorio se citan diversos artículos que la colocan en calidad de imputada, lo que va en contra del fuero constitucional del que goza la mandataria estatal.