Se reúnen cerca de 700 becarios en “Encuentro de Generaciones Alfredo Chávez”

El diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Alfredo Chávez Madrid, reunió a cerca de 700 personas que forman parte de su programa de becas, con el objetivo de fortalecer la cercanía, el diálogo y la participación de quienes estudian y buscan seguir preparándose con apoyo académico.

La actividad se llevó a cabo durante el Encuentro de Generaciones Alfredo Chávez, donde el legislador dirigió un mensaje a las y los asistentes y destacó la importancia de seguir estudiando y participar en los asuntos de la ciudad. El encuentro reunió a beneficiarios de este programa, vinculado con el Instituto de Estudios Superiores de Chihuahua, institución con la que existe un convenio para ofrecer distintas carreras universitarias.

Chávez Madrid explicó que este esfuerzo está dirigido no solo a jóvenes, sino también a madres, padres de familia y personas adultas que han decidido retomar o continuar sus estudios. Añadió que este tipo de espacios responde a la necesidad de mantener cercanía con quienes buscan salir adelante por medio de la educación, así como de brindarles información y acompañamiento. “Chihuahua crecerá en la medida en que su gente se prepare y participe en la vida pública de su ciudad”, expresó.

Para la ciudadanía, este tipo de encuentros refuerza la idea de que la educación sigue siendo una herramienta real para ampliar oportunidades y construir comunidad. Además, muestra que la preparación académica no es exclusiva de una etapa de la vida, sino una opción abierta para quienes quieren superarse y participar de manera más activa en su entorno.