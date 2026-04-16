Fortalece Citlalli Hernández estructura y alianzas de Morena rumbo a 2027, afirma Brighite Granados

Brighite Granados, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua, aseguró que la designación de Citlalli Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones impulsará el trabajo organizativo del partido y su preparación rumbo al proceso electoral de 2027.

Señaló que esta nueva responsabilidad permitirá consolidar la coordinación interna, así como las alianzas con los partidos del Trabajo y Verde, los cuales han acompañado al movimiento de la Cuarta Transformación.

“Quiero reconocer que la licencia solicitada por Citlalli Hernández a la Secretaría de las Mujeres y aprobada por la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, responde a una nueva responsabilidad dentro de nuestro movimiento, al haber sido nombrada como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena”, expresó.

La dirigente estatal afirmó que Morena avanza en la integración de perfiles y en la definición de estrategias, al considerar que la experiencia de Citlalli Hernández contribuye al desarrollo del proceso interno con base en la militancia.

“Su incorporación a esta tarea fortalece la estructura del partido; su experiencia abona a la unidad interna y también a la consolidación de las alianzas que han acompañado este proceso de transformación”, dijo la dirigente estatal de Morena.

Brighite Granados reiteró que el partido mantiene el trabajo conjunto con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, al referir que estas fuerzas políticas han participado en la organización y en las acciones del movimiento desde sus primeras etapas.