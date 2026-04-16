Se reúne Sheinbaum con empresas para analizar acciones contra la inflación

Ciudad de México. Al filo de las cinco de la tarde comenzó la reunión de los integrantes del Paquete contra la Inflación y la Carestía con la presidenta Claudia Sheinbaum y los secretarios de Agricultura, Julio Berdegué, y de Energía, Luz Elena González, en la que se abordarán acciones para contener el incremento de precios en productos de la canasta básica y del diésel.

Entre los asistentes se encuentran representantes de empresas como Grupo Minsa, Bachoco, Pilgrim’s, SuKarne y Alpura.

La reunión se realiza en vísperas de que la presidenta Claudia Sheinbaum viaje a España para participar en un encuentro de jefes de Estado de gobiernos progresistas en Barcelona. Por la mañana, la mandataria explicó que, aunque ha habido un repunte inflacionario, éste se mantiene dentro de los rangos históricos del país en los últimos 20 años.

Entre otros temas, según adelantó la mandataria en su conferencia matutina, se evaluarán acciones para reducir el precio de productos como jitomate, tomate y cebolla, que han impactado en la inflación. También señaló que revisará con una de las principales empresas productoras de harina nixtamalizada su decisión de incrementarla, pese a que el precio del maíz se encuentra en niveles bajos.