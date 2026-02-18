Se reúne Fiscalía Sur con Asociación Civil para abordar el maltrato animal en Parral

• En el encuentro participaron funcionarios de la Presidencia Municipal y la Dirección de Seguridad Pública Municipal

Ayer martes 17 de febrero, la Fiscalía de Distrito Zona Sur realizó una reunión de trabajo con la Asociación Civil “Recuperando Amor Pro Bienestar Animal”, con el propósito de abordar la temática del maltrato animal en la ciudad de Parral.

La reunión encabezada por el Fiscal de Distrito Guillermo Hinojos, contó con la participación del Coordinador Distrital del Ministerio Público, César Moreno; la Coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Varios, Sibia Álvarez; personal de la Agencia Estatal de Investigación; la regidora del municipio de Hidalgo del Parral, Larissa Martínez; el Director de Seguridad Pública Municipal, Martín Chaparro y la representante de la Asociación Civil, Ana Castillo.

En el encuentro, se expusieron diversas inquietudes relacionadas con casos recientes de maltrato animal, y la necesidad de fortalecer la atención a reportes ciudadanos; se recibieron planteamientos y solicitudes dirigidas a la Dirección de Seguridad Pública, enfocadas en mejorar los mecanismos de atención, seguimiento y canalización de los reportes por faltas administrativas y denuncias por maltrato animal.

Asimismo, se reiteró que las puertas de las autoridades involucradas permanecen abiertas para cualquier organización o ciudadano que desee presentar inquietudes, propuestas o solicitudes relacionadas con la protección y bienestar animal.

Como resultado de la reunión, se acordó dar puntual seguimiento a los reportes existentes, reforzar la coordinación entre las dependencias involucradas y mantener comunicación permanente para garantizar una atención oportuna y efectiva ante cualquier caso de maltrato animal en el municipio.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar de manera conjunta para salvaguardar el bienestar animal, así como fortalecer la cultura de la denuncia y la legalidad en nuestra comunidad.