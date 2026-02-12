Se reúne De la Peña con Club Rotario Chihuahua, refrenda compromiso del Estado con sus causas

El Secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña, reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Maru Campos, con las causas que impulsan los rotarios y que tienen un impacto directo en las y los ciudadanos de Chihuahua.

Lo anterior, durante una reunión con integrantes del Club Rotario Chihuahua Campestre, encabezados por Manuel Francisco López Hernández.

De la Peña reconoció la labor histórica de los rotarios en favor de la comunidad, especialmente en proyectos de salud, educación y desarrollo social. “El trabajo coordinado entre sociedad civil y gobierno es fundamental”, agregó.

Además, manifestó que la gobernadora Maru Campos continúa cumpliéndole a Chihuahua a través de acciones concretas en materia de obra hidráulica, obra pública, el fortalecimiento de MediChihuahua y la modernización del sistema de transporte, proyectos que hoy se traducen en brindar mejores condiciones de vida para las y los chihuahuenses.

Santiago De la Peña agradeció a los integrantes por la invitación a su sesión ordinaria y aprovechó para reiterar la apertura permanente del Gobierno del Estado para trabajar de la mano con organizaciones de la sociedad vil. “La suma de esfuerzos es la mejor vía para construir un mejor Chihuahua y tenemos que hacerlo como lo hacen los rotarios: dando sin medida y trabajando sin descanso”, finalizó.