Localiza Fiscalía Zona Sur a masculino reportado como ausente en Parral

Como resultado de la efectiva implementación de los protocolos de búsqueda coordinados por la Fiscalía de Distrito Zona Sur, se logró localizar sano y salvo a un masculino de 20 años de edad, que fue reportado como ausente ayer martes 12 de mayo en la ciudad de Parral.

Dicha persona, de nombre Israel A. G., fue encontrada ayer mismo por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en el área de celdas de esta representación social, cuando fue puesto a disposición por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que lo detuvieron por el delito de abuso sexual.

En su declaración ante el Agente del Ministerio Público, indicó que tras su detención no había querido comunicarse con sus familiares para informarles su situación ni su paradero.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, trabajan de manera permanente y coordinada en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.