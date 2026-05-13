FGR abre investigación por posible invasión de competencias en caso de ‘narcolaboratorio’ en Chihuahua

El Ministerio Público Federal fue notificado del aseguramiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, en Chihuahua, con “posterioridad a que fue planeado y ejecutado el operativo” realizado por la Fiscalía General de esa entidad y no se respetó la cadena de custodia del lugar y los objetos, luego de las acciones en las que participaron cuatro elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), dos de los cuales fallecieron en un accidente vehicular.

Lo anterior fue informado por la Fiscalía General de la República (FGR), al dar a conocer que la indagatoria del narcolaboratorio, que se integra en la delegación de Chihuahua “fue iniciada por comunicación telefónica de autoridades de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, recibida el 18 de abril pasado, con posterioridad a que fue planeado y ejecutado el operativo”.

Asimismo, la institución federal señaló que los “elementos ministeriales federales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal, con el apoyo de fuerzas federales —que integran una investigación sobre este suceso— al arribar al lugar, no recibieron con cadena de custodia de parte de las autoridades locales, ni el área abierta ni los indicios ni las sustancias localizadas”.

Esa irregularidad fue registrada dentro de la propia carpeta federal, por lo que con esa situación para la FGR se abrió una nueva línea de investigación, “con el fin de determinar si con motivo del operativo realizado los días 17 y 18 de abril, la Fiscalía General del Estado, dependiente del gobierno del estado de Chihuahua, invadió la competencia federal y si es que ha continuado infringiéndose el diseño constitucional de atribuciones federales”.

Asimismo, precisó que el lugar se mantiene resguardado por fuerzas federales y que no ha sido desmantelado, ya que actualmente se encuentra en curso el proceso de destrucción y traslado de las sustancias y los objetos encontrados.