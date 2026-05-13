RM de BTS se suma a la ‘Fridomanía’ y dedica emotivo mensaje a Frida Kahlo y Diego Rivera en su visita a la Casa Azul

El líder de BTS se sumó a la larga lista de celebridades que, durante sus visitas a la Ciudad de México, han hecho escala en la Casa Azul para descubrir el lugar donde vivieron Frida Kahlo y Diego Rivera.

La voz y sensibilidad artística de RM, líder de BTS, se hicieron presentes en la Ciudad de México con una visita al Museo Casa Azul de Coyoacán, hogar de Frida Kahlo y Diego Rivera.

El cantante coreano recorrió los espacios emblemáticos del recinto y se sumó a la larga lista de famosos que han querido ver los rincones de la casa donde vivieron los emblemáticos pintores mexicanos, a quienes dedicó un largo y profundo mensaje en el libro de visitas.

El mensaje que RM, líder de BTS, dedicó a Frida Kahlo y Diego Rivera en su visita a la Casa Azul

En el libro de visitantes de Casa Azul, RM escribió un mensaje para Frida y Diego de su puño y letra en el que deja ver que, más allá del tiempo que lo separa de ellos y las diferencias culturales, su esencia lo tocó de manera especial.

Así fue su experiencia:

“Queridos Frida y Diego… No puedo comprender todas sus historias… pero la vida vale la pena vivirla y el amor es tan hermoso… Me volví más humilde… Su legado brillará e inspirará a muchas generaciones futuras… Gracias por el amor y la lucha. ¡Viva la vida!”, escribió el cantante en inglés.

RM, líder de BTS, deja un emotivo mensaje dedicado a Frida Kahlo y Diego Rivera durante su visita a la Casa Azul (Instagram / Casa Azul)

Sus palabras fueron compartidas por el museo en redes sociales, donde destacaron la importancia de que figuras internacionales reconozcan el legado cultural de México.

RM visita la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán

Las fotos de la visita de RM a Casa Azul se dieron a conocer apenas unos días después de los exitosos conciertos de BTS en México, donde miles de fans abarrotaron el Estadio GNP para reencontrarse con la agrupación surcoreana.

Para muchos, el gesto de RM refuerza la conexión del grupo con la cultura mexicana y demuestra su interés por conocer a México y su gente más allá de los escenarios.

RM, líder de BTS, deja un emotivo mensaje dedicado a Frida Kahlo y Diego Rivera durante su visita a la Casa Azul (Instagram / Casa Azul)

El propio RM visitó otros rincones de la CDMX, como el Espacio Escultórico ubicado en Ciudad Universitaria, el Museo Anahuacalli de Diego Rivera; además de que se viralizaron videos de la noche en que los integrantes de BTS fueron a una función de lucha libre en la Arena México.

Casa Azul celebra la visita de RM al museo casa de Frida Kahlo, que ha sido visitado por numerosas figuras

El Museo Casa Azul, uno de los recintos culturales más visitados de México, celebró la presencia del líder de BTS y agradeció que su mensaje acerque a nuevas generaciones al universo creativo de Frida Kahlo y Diego Rivera.

La institución subrayó que la obra de ambos sigue inspirando a nivel global y que la visita de RM es prueba de ello.

Salma Hayek en ‘su casa’, la Casa Azul (Instagram)

“Desde la Casa Azul nos emociona que Frida y Diego sigan inspirando a artistas en todo el mundo. En esta ocasión, RM de BTS visitó este espacio de arte y creación, dejando en el libro de visitantes un mensaje emotivo: “La vida vale la pena vivirla y el amor es tan hermoso… Su legado seguirá brillando e inspirando a muchas generaciones.” Gracias por seguir acercando nuevas generaciones al universo de Frida y Diego. ¡Viva la vida!”, escribió el equipo del museo en sus redes sociales.

En meses recientes, figuras como Christina Aguilera, Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez, además de Salma Hayek, Meryl Streep y Anne Hathaway, Dua Lipa y Shakira entre otras se han dado cita en el museo ubicado en la calle de Londres 247 en la colonia Del Carmen, en Coyoacán.