Se proyecta Chihuahua como destino turístico durante el Mundial FIFA 2026

– Cuenta con un acuerdo con los estados del norte a fin de posicionar su oferta entre los fanáticos del futbol

La Secretaría de Turismo dio a conocer que el estado de Chihuahua jugará un papel importante como destino para visitar, durante el torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realizará este verano en México, Estados Unidos y Canadá.

Durante una gala organizada por la Coca-Cola para presentar el trofeo original de la copa en la capital, el titular de la dependencia, Edibray Gómez Gallegos, informó las acciones para promover a la entidad entre los aficionados a este deporte, en el panorama internacional.

“Hemos hecho un acuerdo con el estado de Nuevo León y otros seis estados más para ofrecer a todos los turistas que vienen a esta Copa del Mundo, un ramillete de opciones para que puedan conocer el norte de nuestro bello país”, afirmó.

“Que conozcan nuestra Sierra Tarahumara, la frontera más bella, Ciudad Juárez, donde nacen el burrito y la margarita; o la tierra del Centauro del Norte, Pancho Villa, en el Pueblo Mágico de Parral. Chihuahua recibe con los brazos abiertos a las y los viajeros que visitan nuestro país”, asentó.

Cabe mencionar que Chihuahua firmó un Memorándum de Entendimiento en la materia con entidades del norte de México, con el objetivo de atraer visitantes durante el desarrollo de este evento, uno de los de mayor impacto a nivel global.

El documento fue firmado por el propio Edibray Gómez Gallegos, así como por sus homólogos de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sonora y Sinaloa, en el marco del pasado Tianguis Turístico de México, celebrado el año pasado en Rosarito, Baja California.

El acuerdo contempla posicionar a los estados firmantes en los mercados nacional e internacional, aprovechar la visibilidad global de la justa deportiva para consolidar a México como un destino turístico atractivo, así como la difusión de actividades que resalten la identidad de cada estado.

El servidor público aseveró que Chihuahua y Ciudad Juárez cuentan con vuelos directos a Monterrey, ciudad donde se realizarán algunos de los partidos del torneo, lo que impulsará el flujo de aficionados entre ambas entidades.

Asistieron a la gala Marco Antonio Bonilla Mendoza, alcalde de Chihuahua; José Borda Noriega, director ejecutivo de Arca Continental México; Mariana Torreguitar, directora Senior de Operaciones y Franquicias Zona Norte, de Coca-Cola, México, y de Vincenzo Iaquinta, campeón con Italia en el Mundial Alemania 2006.