Se mantienen los protocolos sanitarios en Chihuahua ante amenaza por gusano barrenador

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada señaló que se siguen dando los trabajos de coordinación con senasica para evitar el gusano barrenador en ganado de Chihuahua.

En esta sentido el funcionario estatal señaló que es se siguen los protocolos de prevención con Nuevo México y Texas por una relación del tema económico.

Asimismo señalo que se da una cooperación del buenas prácticas a través de la Senasica para una situación grave en la sanidad del ganado ante una plaga.

Señaló que se evita la movilización de ganado con estados que tengan registros de contagios por lo cual se adecuan los protocolos constantemente ya que varios estados alrededor de Chihuahua presentan esta plaga.