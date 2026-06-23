IMSS modificó cobro de aportaciones a choferes; aclara Santiago de la Peña tras manifestación

El secretario general de gobierno, Santiago de la Peña dio a conocer que ante la manifestación de choferes del sistema Bowí es por un incremento de aportaciones del IMSS al incrementar sus cuotas, asegura que siempre se ha dado solución a los problemas.

“No hay nada que resolver porque no hay un problema, hay una solución cuando hay un problema y con mucho gusto se los digo, es en la terminal norte con choferes del Bowí y de lo que se trata es que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como suele hacerse eso hizo unas modificaciones en la que se relaciona el OTB de sus aportaciones y lo que se está haciendo es el ajuste de las aportaciones y ya se le esta dando información, no es una decisión unilateral del OTB sino del IMSS que nunca pregunta pero si descuenta a los trabajadores”, comentó.

Asegura que se les está informando en este momento a los trabajadores del proceso que se lleva a cabo por parte del IMSS y de como no tiene nada que ver con el Gobierno del Estado.

Cabe destacar que personal del Gobierno del Estado ya se encuentra en pláticas con los manifestantes detallando el cobro que se les da.