Morena se negó a blindar a Chihuahua de narcopolíticos al no aprobar reforma: De la Peña

El secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda dio a conocer que Morena no ha cortado el pacto con el narcotráfico, esto ante los votos en contra de la Reforma Electoral anti narcopolíticos de Chihuahua, pues tienen instrucción de dejar abierta esta posibilidad para las elecciones del 2027.

“Esto es un elemento que todos los ciudadanos nos debemos de ponderar, en la política como en la vida uno tiene que tomar partido y llama mucho la atención que los diputados de Morena se negaron a blindar al estado de Chihuahua ante la amenaza de que el narcotráfico se pueda meter en las elecciones de Chihuahua y llama la atención que ellos prefieran dejar abierta esa posibilidad a que le temen o que saben de ellos que su dirigencia nacional y el sentido de su voto abre la posibilidad de que el crimen organizado meta su cuchara en las elecciones”, manifestó.

Destacó que a quien le deben compromisos los Morenistas en Chihuahua, pues en nada abona el que generan su voto a favor con la reforma electoral, era la oportunidad de evitar la infiltración de políticos vinculados con el narcotráfico.

“Para ningún chihuahuense sería bueno que nuestro estado se convierta como lo que es hoy Sinaloa, lo que tratábamos de hacer es un candado para evitar el vínculo del narcotráfico en elecciones y ya vemos que Morena tiene la instrucción de dejar abierta esta posibilidad”, comentó