Estaban muy ocupados por sus registros que en evitar que se nos meta el narco: De la Peña a bancada Morenista

Luego de que se diera a conocer los registros de candidatos por el partido de Morena para la gubernatura de Chihuahua, el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña señaló que estaban más ocupados los diputados en cuidar sus procesos internos que blindar a Chihuahua de narcopolíticos.

“Sí los vi muy entretenidos en eso la verdad es que es una dinámica interior de ellos, el único comentario que yo les haría es que ayer se negaron a blindar a Chihuahua para evitar la ingerencia del crimen organizado en las votaciones, parece que estaban más ocupados en su proceso interno que evitar a que se nos meta el narco en las elecciones”, comentó.

Hoy se registraron en la Ciudad de México el alcalde de Juárez con licencia, Cruz Pérez Cuellar y la senadora con licencia Andra Chávez.

Morena hoy inicio con sus comisios para la candidatura de la gubernatura de Chihuahua y ya hay dos registros, se esperan más aspirantes y pronto darán a conocer a su “coordinador o coordinadora defensores de la 4t”.