Reta coordinador del GPPAN a Pérez Cuéllar y Andrea Chávez a un examen de confianza: “que demuestren que no están vinculados con el narcotráfico”

Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, volvió a insistir que los aspirantes a la candidatura de Morena a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez, se realicen un examen de confianza para demostrar que no están vinculados con el narcotráfico.

Después de recalcar que Morena actuó como un narcopartido al rechazar la reforma constitucional que blindaba el proceso electoral contra el crimen organizado, Chávez Madrid dijo: “yo reto a los dos a que se hagan un examen de confianza y demuestren que no estén vinculados con el narcotráfico”.

“Morena se está cayendo a pedazos de manera interna y hay que decirlo: están perdiendo diputados y están perdiendo apoyo”, añadió Chávez Madrid.

Sin embargo, el coordinador panista recordó que “hoy en Chihuahua, en la Ley Electoral, quien esté vinculado o tenga nexos o utilice el crimen organizado puede ser causa de nulidad en las elecciones, y para mí esto es un gran avance”.