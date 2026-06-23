Choferes del Bowí se manifiestan en la Terminal Norte

Conductores de los camiones que cubren la ruta del Bowí, se manifestaron y realizarlo un paro de labores en la Terminal Norte, debido a que alegan que no se les respetan sus derechos laborales.

“Lo que está pasando es que se nos están haciendo descuentos que supuestamente son legales, como el cambio de de nómina que se estuvo haciendo y los choques que se nos están cobrando aquí dentro del trabajo. Si tú le llegas a pegar al camión o algo, el descuento te sale a tu nómina. Entonces nos están cobrando choque, nos están cobrando lo que vienen siendo los descuentos justificados que ellos le están llamando”, denunció uno de los choferes.

Asimismo, añadió que “se toman represalias a todo mundo, aquí no puedes levantar la voz ni nada de eso, yo creo que yo soy uno de los que van a despedir junto con mis compañeros, entonces nada más queremos alzar la voz porque se nos cobran los choques. Los camiones todo se calientan, estamos teniendo problemas con los camiones y son camiones dentro de lo que cabe nuevos, porque nos hemos enterado que son camiones reconstruidos”.

Los conductores amagaron que de no ser escuchados por las autoridades estatales, irán a paro, lo que podría poner en riesgo del servido del transporte público.