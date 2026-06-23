Luis Carlos Arrieta también se registra como aspirante a candidatura de la 4T a la gubernatura de Chihuahua

Luis Carlos Arrieta Lavenant se registró este mediodía como aspirante a la candidatura de la 4T a la gubernatura de Chihuahua.

Se trata del cuarto aspirante, luego de los registros de Martín Chaparro, Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar.

Tras registrarse, Arrieta Lavenant, quien fuera candidato del extinto Partido Encuentro Social (PES) a la gubernatura en el 2021, dijo que Morena es el mejor partido de México y que busca hacer equipo con los otros aspirantes, pues no se trata de una competencia. Bajo el lema de “Unidos por la Transformación”, Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) arrancaron este lunes con el proceso de registro de las y los aspirantes para definir las llamadas coordinaciones estatales de la defensa de la transformación, posición que en este movimiento es un paso previo para el nombramiento de las candidaturas a las 17 gubernaturas que estarán en juego en los comicios de 2027. Los registros se dieron en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde se dieron cita decenas de simpatizantes, principalmente de Pérez Cuéllar y Andrea Chávez.