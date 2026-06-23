Morena actuó como un narcopartido al rechazar blindaje vs el crimen organizado; les dieron línea: GPPAN

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, afirmó que Morena actuó como un narcopartido, luego de que sus 11 diputados y una diputada del PT, rechazaran aprobar la reforma constitucional que blindaba el proceso electoral contra el crimen organizado.

“Decirles que estamos cerrando filas con nuestra gobernadora Maru Campos. Lo que ha hecho la gobernadora en días pasados, la declaración, el video, donde señala lo que miles y millones de mexicanos y mexicanas estamos viendo en este país: que hay un narcopacto del gobierno, que no nos podemos conformar con el narcopacto. Y el Grupo Parlamentario del PAN puso la vara alta en el Congreso del Estado y quiso llevar a rango constitucional el blindaje electoral. ¿Quién no lo aprobó? ¿Quién actuó como un narcopartido el día de ayer? Morena y sus aliados”, destacó Chávez Madrid.

El coordinador panista añadió que “desde el centro del país les dieron la línea para votar en contra de esta reforma. Sin embargo, esta reforma y este blindaje electoral sí impactan la Ley Electoral del Estado y tendrá vigencia para los comicios del 2027. Estamos con un sabor agridulce, pero es importante decirle a la gente que Morena sigue actuando como un narcopartido. El día de ayer la excusa fue que no se incluía incluyera intervención extranjera. Esto es una excusa, esto es una herramienta totalmente de propaganda, y lo que estamos viendo es que no quieren romper el pacto. Y nosotros vamos a seguir luchando siempre porque el 2027 ya no es una elección normal”.

Alfredo Chávez explicó que “ya es decirle a la ciudadanía si le entregamos el gobierno y nuestras familias al narcotráfico que representan. Yo reto a los dos (Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez) que se hagan un examen de confianza y de que demuestren que no estén vinculados con el narcotráfico”.