Se intoxican tres por fuga de gas en domicilio

La tarde de este lunes se registró una fuga de gas natural, lo que provocó la intoxicación de una mujer y dos menores de edad en un domicilio ubicado en el cruce de Circuito Olivar de Garcel y Olivo Negro.

Al lugar acudieron paramédicos de Urge, Bomberos, Policía Municipal, así como personal de la empresa de gas natural, que atendieron la situación y aseguraron el área.

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a la fémina y a los dos menores, que presentaban síntomas de intoxicación.

Los elementos de bomberos realizaron la revisión de las instalaciones del domicilio para descartar riesgos mayores, mientras que la Policía Municipal tomó el reporte correspondiente del incidente.