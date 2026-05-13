Empresarios se reúnen hoy con Hacienda; analizarán avances en proyectos de obra

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que hoy se dará la reunión entre el sector empresarial con el secretario de Hacienda José de Jesús Granillo con el fin de ver el rumbo del presupuesto y obras del Gobierno del Estado.

“Acabando de revisar las propuestas y esperamos llegar a un buen punto si se tienen proyectos ejecutivos avanzados y estarán presentes presidentes de las diferentes cámaras empresariales”, comentó.

Asimismo, destacó que están al pendiente de los proyectos para el análisis y rumbo de los proyectos de obra para el estado en especial para la capital.

La reunión esta pactada para hoy por la mañana en donde se darán cita los líderes empresariales de Canacintra, Index, CCE, CMIC y más.