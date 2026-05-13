GPMorena condena asesinato de dirigente morenista en Valle de Allende

A través de un posicionamiento, la bancada de Morena en el Congreso de Chihuahua condenó el asesinato de Lucía Mora Ávalos, líder de ese partido político en Valle de Allende:

“El Grupo Parlamentario de Morena de la Sexagésima Octava Legislatura condena enérgicamente el asesinato de nuestra compañera de movimiento y de lucha, comprometida con las causas de la sociedad, la maestra Lucía Guadalupe Mora Ávalos, en el municipio del Valle de Allende, Chihuahua.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y colaboradores en este difícil momento.

Ante estos hechos, exigimos a las autoridades correspondientes, en especial a la Fiscalía General del Estado, una investigación pronta, transparente y exhaustiva que permita el total esclarecimiento de lo sucedido. La sociedad merece conocer la verdad y que se garantice justicia sin distinciones ni impunidad.

La violencia y la incertidumbre no pueden normalizarse en la vida política de nuestro Estado. Hoy más que nunca, las instituciones están obligadas a actuar con firmeza, legalidad y absoluta transparencia para garantizar que este y todos los casos no queden impunes.

Exigimos justicia para la companera Lucia Guadalupe Mora Ávalos y su esposo, quienes se suman a los cientos de victimas en el estado, donde se advierte un Gobierno sin rumbo.

Nos solidarizamos con su familia, amistades y equipo de trabajo, reiterando nuestra exigencia de verdad y justicia. Desde este Congreso vamos a exigir justicia y verdad”.